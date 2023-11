Guardiola sul caso finanziario del Manchester City: “Situazione totalmente diversa rispetto all’Everton”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Liverpool, Pep Guardiola ha sottolineato che i 115 milioni di sterline di oneri finanziari affrontati dal Manchester City costituiscono un caso “completamente diverso” rispetto alla detrazione di punti inflitta all’Everton in Premier League, sottolineando che i due episodi non possono essere equiparati. L’Everton è stato penalizzato con la sottrazione di 10 punti dopo essere stato trovato colpevole di violazioni delle regole finanziarie. Quando a Guardiola è stata posta la domanda sulla preoccupazione riguardo a possibili conseguenze per il suo club alla luce della sanzione inflitta all’Everton, ha chiarito la distinzione tra i due casi.

“Sono due casi diversi. Non è la stessa cosa, onestamente. Ho parlato con i miei collaboratori e mi hanno detto che è completamente diverso. Dopodiché gli avvocati di entrambe le parti presenteranno i loro casi davanti al giudice e riceveremo il verdetto. È più probabile che rimanga se scendiamo in terza divisione che se vinciamo la Champions League”.

Foto: Guardiola Manchester City Twitter