Guardiola su Sané: “Deve ritrovare i ritmi di gioco e la fiducia nel suo ginocchio. Tornerà più forte di prima”

L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola – in conferenza stampa – ha anche parlato delle condizioni fisiche di Leroy Sané.

“Se uno si fa male e resta fuori per sei mesi, è ovvio che non possa tornare immediatamente in campo. Deve ritrovare i ritmi di gioco e la fiducia nel suo ginocchio. Non deve pensare all’infortunio, sono sicuro che tornerà più forte di prima“.

