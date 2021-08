Guardiola su Ronaldo: “Siamo ancora lontani. Decide Cristiano, non io o il mio club”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro l’Arsenal in programma domani alle 13.30. Inevitabile la domanda su Cristiano Ronaldo, ecco come ha risposto il tecnico: “Non posso dire molto, Ronaldo è ancora un giocatore della Juve. In questi ultimi giorni di mercato può succedere di tutto. Giocatori come Cristiano, Messi e pochi altri, decidono loro il proprio futuro e dove vogliono giocare. Io sono più che contento della squadra che ho a disposizione. E’ Cristiano a decidere dove giocherà, non il City o io”.

Foto: Twitter Manchester City