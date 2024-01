Guardiola su Phillips: “Andrà in prestito per sei mesi. Spero che giochi, se lo merita”

Kalvin Phillips è sempre più vicino al West Ham. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida degli ottavi di FA Cup contro il Tottenham, Pep Guardiola ha confermato che l’annuncio è imminente: “Non è ancora chiusa: ha viaggiato ieri per sostenere le visite mediche ma il trasferimento non è ancora del tutto completato. Andrà in prestito per sei mesi e spero che giochi i minuti che merita e che io non potrei dargli. L’ho detto tante volte, è un essere umano e un calciatore eccezionale, altrimenti non farebbe parte della Nazionale. Spero che possa dimostrare quello che vale veramente”.

Foto: Instagram Manchester City