Pep Guardiola, fresco di rinnovo con il Manchester City, in conferenza stampa ha parlato anche di Leo Messi e del futuro dell’argentino spesso accostato ai Citizens: “Il Barcellona ha fatto tanto per me, nutro gratitudine e Messi è un loro calciatore. Da tifoso del Barça gli auguro di finire lì la stagione. Non so cosa lui pensi, ma comunque il mercato è a giugno.”

Foto: twitter City