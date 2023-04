Guardiola su Lavia: “Il suo potenziale è davvero importante”

Pep Guardiola elogia il giovane centrocampista Romeo Lavia. Classe 2004, diciannovenne ex Manchester City attualmente in forza al Southampton. Parole importanti quelle spese dal tecnico spagnolo: “È davvero un bravo ragazzo e il potenziale che abbiamo visto è importante…Gli ho detto, 17 o 18 anni e quanti minuti hai già giocato in Premier League ? Come centrocampista di supporto, giocare al fianco di giocatori brillanti ed esperti come Ward-Prowse, sono sicuro che lo aiuterà…”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City