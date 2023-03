Guardiola su Kompany: “Il suo destino da allenatore del Manchester City è scritto nelle stelle”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato di Vincent Kompany, allenatore del Burnley e avversario proprio del City il 18 marzo in FA Cup, nella conferenza stampa odierna alla vigilia della sfida di domani contro il Newcastle: “Sono felicissimo per i suoi successi al Burnley. Prima o poi tornerà. Il suo destino da allenatore del City è già scritto nelle stelle. Succederà. Non so quando ma succederà, questa è una mia sensazione”.

Foto: Twitter Manchester City