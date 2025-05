Guardiola su Klopp: “Mi ha sempre fatto venire il mal di testa, è stato l’avversario più duro”

05/05/2025 | 16:40:18

Pep Guardiola è uno degli allenatori di maggior successo della storia nonostante sulla sua strada abbia incontrato colleghi di grande spessore. Ma qual è quello che lo ha fatto “sudare” di più? Lo ha rivelato lo stesso tecnico spagnolo in un video trasmesso durante un corso per la Licenza Pro UEFA: “Klopp mi ha sempre fatto venire il mal di testa. Non ho mai avuto un avversario così: ho trascorso tanti pomeriggi e notti in compagnia del mio staff tecnico cercando di capire come fermarlo. Ci sono stati momenti in cui ho pensato: ‘Ce l’ho fatta’, e il giorno dopo ero devastato”,

Foto Mirror