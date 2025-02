Guardiola su Khusanov: “Pensa solo al calcio. Mi piace sia già amato nello spogliatoio”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha così parlato del nuovo arrivato in casa Citizens, Abdukodir Khusanov: “Per venire a giocare contro il Tottenham non si è portato niente, neanche il beauty case. Pensa solo a giocare a calcio. E poi quando gli parli ride sempre, tutto il tempo. Mi piace che sia già così amato nello spogliatoio. Ha 20 anni, deve migliorare, certo. Ma è super affidabile, è silenzioso, lavoro e non si lamenta”.

Foto: Instagram City