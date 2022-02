Guardiola su Julian Alvarez: “Giusto lasciarlo al River fino a fine stagione, al momento abbiamo troppi giocatori nel suo ruolo”

Pep Guardiola ha commentato in conferenza stampa l’arrivo di Julian Alvarez: “Intanto congratulazioni al Manchester City che ha lavorato per il presente ma anche per il futuro. È un giocatore che sarebbe potuto già venire da noi ma al momento vi sono parecchi giocatori nella posizione in cui gioca e non voglio averne troppi. Meglio per lui che resti al River, dove ha fatto bene negli ultimi anni con Gallardo. Dalla prossima preseason sarà con noi, poi decideremo. La squadra va avanti così ma siamo felici di avere un simile talento per i prossimi anni”.

FOTO: Twitter City