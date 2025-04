Guardiola su De Bruyne: “Giorno triste, ma sono felice di aver lavorato con lui”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sull’addio al club di Kevin De Bruyne.

Queste le sue parole: “È un giorno felice, per il piacere che ho avuto nel vivere questo tempo con lui. Tutto ciò che ci ha dato, la sua umanità e la sua influenza nei nostri successi nell’ultimo decennio. Sarebbe stato impossibile senza di lui. Ed è un giorno triste perché è parte di noi, e se ne va. Come quando se ne sono andati Kompany, Agüero o David Silva… Ci sono altri nomi, questi sono solo tre esempi. È un giorno triste, sì. Mancano ancora dieci partite, speriamo che siano undici. Sei di queste in casa, spero che i tifosi gli offrano a De Bruyne l’amore e il riconoscimento che merita. L’importante è che lui si senta bene. Abbiamo parlato con Kevin, aveva dei problemi, ma ora dopo le operazioni e i suoi problemi fisici ora si sente meglio. A lui e alla sua famiglia auguriamo il meglio”.

Foto: sito Manchester City