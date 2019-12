Pep Guardiola ha parlato dell’addio di Mikel Arteta, suo ex collaboratore al City, diventato il nuovo allenatore dell’Arsenal: “Sarà tutto un po’ diverso d’ora in poi. Il suo apporto era incredibile per tutta la squadra, era fondamentale per me. Era una persona chiave all’interno del mio staff, ma gli auguro tutto il meglio all’Arsenal”.