Guardiola su Aguero: “Ho bisogno di lui, ma dobbiamo stare attenti agli infortuni”

L’argentino Sergio Aguero non è in un bel periodo, dato che è reduce da diversi problemi al ginocchio e contro il Newcastle ha giocato appena 13 minuti. Pep Guardiola però ha sempre fiducia in lui, queste le parole del tecnico spagnolo:

“Abbiamo discusso con Sergio. Ho bisogno di lui. Nei minuti in cui Sergio ha giocato, lo abbiamo visto forte e dinamico. Il suo ritorno è una notizia incredibile per noi. Abbiamo bisogno di lui, assolutamente. Ma dobbiamo stare attenti. Non possiamo fare quello che abbiamo fatto in passato, quando torna e poi si infortuna di nuovo. Voglio ancora gestire i minuti ma l’ho visto bene. Amo questo ragazzo”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City