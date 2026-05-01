Guardiola: “Stones? Sono pochissimi i giocatori che possono capire cosa abbiamo realizzato insieme”

01/05/2026 | 17:35:45

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di lunedì contro l’Everton. Queste le sue parole:

“Stones? È stato uno dei miei primi acquisti. Ricordo di essere andato a Londra per incontrarlo per la prima volta a casa di mio fratello. Era giovane, e sono pochissimi i giocatori che possono capire cosa abbiamo realizzato insieme, come club, in questo periodo. Il fitto calendario da qui alla fine? È così e basta. L’Arsenal è in semifinale di Champions League, quindi è così e basta. Quando abbiamo vinto il triplete, avevamo un calendario simile, ma ho imparato molto tempo fa a non aspettarmi niente di diverso. Dobbiamo adattarci e pensare una partita alla volta”.

Foto: X City