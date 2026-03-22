Guardiola: “Stagione soddisfacente. Siamo ancora in corsa per vari titoli”

22/03/2026 | 11:41:26

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato del momento in casa citiziens, con la finale della Carabao Cup questa sera contro l’Arsenal: “Non so cosa succederà, ma questa stagione è stata più che decente. Certo, se la si valuta in base ai titoli, allora è chiaro che ci serve qualcosa in più”.

Guardiola ha poi ricordato i risultati recenti per dare contesto all’annata dei Citizens: “L’anno scorso abbiamo vinto il Community Shield e siamo arrivati in finale di FA Cup”.

Un modo per sottolineare come il livello competitivo del club resti alto, anche senza un dominio assoluto come in altre stagioni. Interrogato su cosa manchi oggi alla rosa del City, il tecnico ha preferito non entrare nei dettagli, lasciando però intendere che la risposta esiste: “Lo so, lo so… ma non lo dirò. Però lo so. E lo sanno anche i giocatori”.

Foto: sito Manchester City