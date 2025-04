Guardiola: “Stagione negativa, ma poteva andare anche peggio. FA Cup? Ottima opportunità”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Nottingham Fotest in FA Cup.

Queste le sue parole: “Vincere la FA Cup? Prima dobbiamo arrivare in finale. Troppi match questa stagione non sono stati buoni, ma eviteremmo danni maggiori per il club’.

E ha aggiunto: “Dal mio punto di vista, la cosa più importante della stagione è la Premier League. La FA Cup ci mantiene al sicuro, ma la Premier League determina quanto buona è stata la tua stagione, e non è stata buona, ma potrebbe essere peggio. È nelle nostre mani e abbiamo l’opportunità di essere la terza squadra consecutiva in finale della FA Cup. Speriamo di farcela”. Infatti i citizens sono chiamati a qualificarsi in Champions League al termine di questo campionato, ma la lotta per l’Europa è molto serrata.

In seguito, Guardiola ha dedicato un pensiero a Rodri e alla vicinanza mostrata alla squadra nonostante l’infortunio: “Mi piace molto, mi piace molto. Il ragazzo non gioca e gli permetto di essere un allenatore. Aiuterà i ragazzi e questo è il modo in cui creiamo una squadra. È qualcosa di speciale quando i ragazzi che sono infortunati e non giocano si aiutano a vicenda. Mi piace molto”.

Foto: sito Manchester City