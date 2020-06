Guardiola: “Sostituire Sanè? Abbiamo altre priorità”

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di questa sera contro il Burnley. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Sanè? E’ ancora un nostro giocatore. Non so se andrà via questa estate o alla fine del suo contratto. Abbiamo ad ogni modo ottimi giocatori in attacco che possono fare più ruoli. Gabriel Jesus può giocare a sinistra, Phil Foden può giocare a sinistra, così come Sterling. Abbiamo altre priorità”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City