Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa del ritorno di José Mourinho in Premier League e dell’esonero di Mauricio Pochettino dalla panchina del Tottenham: “Mourinho è tornato? È un incredibile allenatore e sono certo che farà bene. Sono rimasto sorpreso dall’esonero di Pochettino perché aveva fatto un ottimo lavoro migliorando il club in questi anni”.