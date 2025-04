Guardiola: “Sono stato ingiusto con Doku negli ultimi mesi”

Pep Guardiola fa mea culpa e ammette di aver concesso poco spazio a uno dei suoi giocatori nonostante il buon periodo di forma: “Sono stato molto ingiusto con Jérémy Dokunelle ultime partite. Ricordo le trasferte contro il Tottenham e contro il Brighton. Senza di lui, sarebbero state impossibili”, ha detto l’allenatore spagnolo in conferenza a proposito del ventiduenne attaccante belga prima della sfida contro l’Aston Villa.

Poi ha proseguito: “L’unica ragione per cui Doku non ha giocato ultimamente è perché non stiamo attaccando con le ali. Stiamo usando i terzini e i giocatori interni. Negli ultimi metri è stato inarrestabile e sono molto contento della sua grande partita contro l’Everton. Il suo impatto è stato molto migliore rispetto a Old Trafford, dove non è stato molto bravo”.

Foto: Instagram Manchester City