Guardiola: “Sono orgoglioso del nostro operato, nessuno ci ha aiutato. Non è finita, ci appelleremo”

Alla vigilia del match contro il Leicester City, ha parlato il tecnico del Manchester City Pep Guardiola soffermandosi anche sulla decisione presa dalla Uefa nei confronti del club.

“Non possiamo cambiare cosa pensa la gente ma so come lavoriamo. Sono orgoglioso del nostro operato, nessuno ci ha aiutato ma abbiamo costruito tutto giorno dopo giorno. Non è finita, non è finita: ci appelleremo e vedremo quel che accadrà“.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City