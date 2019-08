Guardiola: “Sono contento per la vittoria. Nel secondo tempo non abbiamo giocato bene”

Joseph Guardiola ha parlato in conferenza stampa, dopo la vittoria del suo City contro il Liverpool nel Community Shield: “È stata una finale incredibile, nessuna delle due squadre poteva dominare per novanta minuti. Abbiamo avuto momenti molto positivi, nell’ultimo quarto d’ora eravamo esausti e il Liverpool ha avuto le occasioni per vincerla. È stato un ottimo test per entrambe. È positivo per i giocatori realizzare cosa li attende questa stagione. A questi livelli la differenza è minima: un punto, un rigore. Abbiamo portato a casa il primo trofeo della stagione. Nella ripresa abbiamo giocato più sui lanci lunghi e non arrivavamo mai per primi sulle seconde palle”.

Foto: Twitter Manchester City