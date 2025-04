Guardiola: “Siamo quarti, ma mancano 8 partite. Non possiamo fare passi falsi, classifica corta”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato ai microfoni della BBC per analizzare la sfida contro il Leicester.

Queste le sue parole: “Non abbiamo concesso nulla tranne un’occasione alla fine. Non è stato facile giocare con dieci giocatori dietro la linea del pallone. Avremmo dovuto segnare il terzo gol per essere più tranquilli, non è mai finita. Ma sono felice per la buona prestazione”.

Guardiola ha poi parlato dell’eventuale qualificazione alla prossima Champions League: “Rimangono otto partite, ogni gara sarà vitale. Dopo la dura partita col Bournemouth, abbiamo avuto poco tempo per recuperare. Ci ha aiutato segnare presto, abbiamo mancato il terzo gol, tutto qua. Per il resto ho visto cose positive”.

Guardiola ha poi analizzato la prestazione di Jack Grealish: “Non è facile quando non giochi regolarmente. Fare gol è un segnale positivo per lui e giocando in una posizione più centrale è più a suo agio. Sta giocando davvero bene”. Spazio anche a Omar Marmoush che molto probabilmente andrà a sostituire Erling Haaland: “Tutti devono essere coinvolti, i giocatori più vicini all’area e chi deve far gol. Ha un buon fiuto del gol, buoni numeri per il breve tempo in cui è stato con noi. È dinamico, porta bene il pressing, sono davvero soddisfatto per lui”.

