Guardiola si coccola Reijnders: “Uno dei migliori acquisti della storia del City”

16/08/2025 | 23:34:09

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa, dove ha esaltato il centrocampista Tijjani Reijnders, prelevato a giugno dal Milan.

Queste le parole del tecnico spagnolo: “Prestazione davvero buona. Un ragazzo adorabile che ha lasciato il segno fin dal primo giorno. Con la sua velocità può dare una mano a centrocampo. Al Milan e in Nazionale è stato eccezionale. Sapevamo che sarebbe stato un acquisto di punta per i prossimi anni del Manchester City, è uno dei migliori acquisti della storia del club”.

Foto: X City