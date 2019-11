Guardiola sfida Lampard: in Premier è caccia all’anti-Liverpool. Debutto con derby per Mou

Super sfida di Premier League quella che andrà in scena oggi (ore 18:30) all’Etihad tra Manchester City e Chelsea. I padroni di casa dei Citizens arrivano dalla sconfitta nel big match contro la capolista Liverpool, mentre i Blues arrivano da sei vittorie consecutive. La formazione guidata da Lampard occupa il secondo posto in classifica, a pari punti con il sorprendente Leicester, a quota 26, la compagine di Guardiola insegue a una lunghezza di distanza. La sfida in programma per la tredicesima giornata di Premier, quindi, equivale a un vero e proprio scontro per decidere chi sarà l’anti-Liverpool, con i Reds saldamente in testa alla classifica con 8 punti di vantaggio. Dopo un avvio di stagione molto complicato, il Chelsea ha iniziato a giocare un gran calcio e a segnare a valanga, dando spettacolo anche in Champions. Per il City non sarà perciò una passeggiata di salute, anzi. Ma cresce l’attesa anche per l’esordio di Mourinho sulla panchina del Tottenham: c’è il West Ham per il gran ritorno in Premier League dello Special One. Un derby londinese che può rilanciare le ambizioni di classifica degli Spurs, attualmente al 14esimo posto e lontano 11 punti dalla zona Champions. In ogni caso, lo spettacolo in campo sarà assicurato. La caccia al ruolo di anti-Liverpool è partita…

MANCHESTER CITY-CHELSEA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, David Silva; Mahrez, Aguero, Sterling.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Zouma, Tomori, Emerson; Kovacic, Jorginho, Kanté; Mount, Abraham, Pulisic.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City