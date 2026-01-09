Guardiola: “Semenyo? Tutti conoscono le sue qualità. Si adatterà in fretta perché il gruppo è sensazionale”

09/01/2026 | 18:15:24

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di FA Cup contro l’Exeter United. Queste le sue parole:

“Semenyo? Tutti conoscono le sue qualità. Abbiamo visto come gioca per il Bournemouth. Può giocare su entrambi i lati, destro e sinistro. Usa entrambe le gambe in modo incredibile. È un attaccante che sa giocare con la sua velocità. Conosce la Premier League. Molti club lo volevano, ma ha deciso di unirsi a noi, quindi tutto ciò che posso dire è grazie a lui. Sono molto soddisfatto per i prossimi anni. Lo tenevamo d’occhio da qualche anno. Lo seguiamo da molto tempo. Abbiamo tre giocatori specifici sulle ali: Oscar, Savio e Jeremy, quindi dobbiamo rinforzarli per i prossimi anni. Ecco perché il club ha deciso di prenderlo. Ha un’età perfetta, 26 anni, quindi i suoi anni migliori devono ancora venire. Sta al club ingaggiare giocatori giovani e di talento e fargli vivere qui i suoi anni migliori. Può essere convocato. Parteciperà titolare? Non ne sono sicuro, non abbiamo molti giocatori. Non so se segnerà più di 20 gol. Si adatterà in fretta perché il gruppo è sensazionale. Il club è davvero forte e si adatterà in fretta”.

Foto: X Guardiola