Guardiola: “Se non vincerò la Champions con il City diranno che ho fallito. Su Messi…”

Lunga chiacchierata tra Pep Guardiola e lo youtuber spagnolo Dj Mariio. Questi i passaggi più significativi delle dichiarazioni del tecnico del Manchester City: “La Champions? La svolta del City è stata quella di riuscire a vincere 4 Premier nell’ultimo decennio. Se non vinceremo in Europa quest’anno, ci riproveremo ancora e ancora. E se non vinceremo, il mondo non finirà per questo. Non saremo giudicati in base al nostro modo di giocare, ma in base ai titoli vinti. L’anno scorso è stato straordinario per noi, ma la gente dice che non ho mai vinto la Champions. Sarò giudicato in base a questo, se non la vinceremo allora diranno che ho fallito. L’assenza di Cristiano Ronaldo dal Real? E’ inevitabile che sentano la sua mancanza. Quando Messi lascerà il Barcellona, ci vorrà tempo per trovare una nuova soluzione. E’ normale con giocatori che segnano 50 gol a stagione. Ansu Fati? Valverde me ne aveva parlato e mi aveva detto che era una bomba”, ha chiuso Guardiola.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City