Guardiola scherza: “Sono triste perché negli ultimi 5 anni siamo settimi come spesa sul mercato in Premier”

03/02/2026 | 19:01:49

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa. Ai giornalisti che gli chiedevano di commentare il calciomercato ha così parlato in tono scherzoso: “Sono un po’ triste e arrabbiato perché negli ultimi cinque anni siamo stati settimi in Premier League in termini di spesa netta. Voglio essere il primo, non capisco perché il club non spenda più soldi. Sono un po’ arrabbiato con loro”.

E ancora: “Ma come abbiamo vinto in passato perché abbiamo speso molto, ora sei squadre devono vincere la Premier League, la Champions League e la FA Cup perché hanno speso di più negli ultimi cinque anni. Questi sono fatti. Non è un’opinione”.

Foto: sito Manchester City