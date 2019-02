Guardiola: “Sarri? C’è grande stima. Nel mio primo anno il City non ha mai dubitato di me. Questa Coppa…”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Carabao Cup contro il Chelsea del collega e amico Maurizio Sarri. Queste le sue dichiarazioni: “La mia considerazione per Sarri è sempre alta. C’è grande stima. Nel mio primo anno al City il club non ha mai dubitato di me e non sono mai stato messo in una posizione delicata che permettesse ai media di parlare di esonero nei miei confronti. Conte, ad esempio, ha vinto il titolo, poi ha perso una o due partite e la gente ha iniziato incredibilmente a dire che sarebbe stato esonerato. In quel momento sono rimasto davvero sorpreso. Nell’ultima partita contro di noi il Chelsea ha fatto cose incredibili nonostante il largo risultato, ma i primi due gol sono stati degli errori. Quando ciò accade è difficile per l’allenatore e per il team. Hanno giocato bene, ma noi siamo stati micidiali. Sono forse una delle migliori squadre in Europa a chiudere gli spazi, il movimento di Jorginho aiuta molto e hanno giocatori di qualità come Hazard. Questa Coppa non è il titolo più importante, ma quando siamo qui a Wembley contro un avversario top è importante. Dobbiamo cercare di divertirci e giocare bene”.

Foto: Manchester City Twitter