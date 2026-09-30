Guardiola: “Sarò sempre al fianco del proprietario, del presidente, dei giocatori e di Maresca. Supereremo il momento insieme”

30/09/2026 | 15:09:03

Pep Guardiola rompe il silenzio e lo fa scrivendo un breve messaggio sui propri social, in cui rinnova la fiducia all’innocenza del Manchester City, lui che ne è stato manager dal 2016 al 2026. Il messaggio del tecnico spagnolo: “Voglio che ogni singolo tifoso del Manchester City sappia che sono qui; più che mai. Io sono, sono sempre stato, sarò sempre, al fianco del mio club, del mio proprietario, del mio presidente, Ferran, i giocatori, lo staff, Enzo e voi, i nostri unici sostenitori.

Lasciatemi essere chiaro: supereremo questo insieme.

Vi amo tutti”.

Foto: X City