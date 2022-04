Guardiola: “Sarebbe stato possibile 8-0 per noi su Giove e Marte. Contro il Real Madrid no”

Il City ha battuto 4-3 il Real Madrid al termine di una gara spettacolare e piena di emozioni. Questo il commento di Guardiola: “Tutti si sono divertiti, volevamo vincere con maggiore margine ma il 4-3 non è un brutto risultato. Andremo a Madrid a fare la nostra partita. Loro sono il Real, hanno grandi armi in attacco. Quando un allenatore vede la propria squadra giocare così il risultato è la cosa meno importante, anche se è una semifinale di Champions League. Abbiamo concesso tre gol, se ne concediamo altri tre andiamo in finale. Loro avranno la loro gente a favore. Vi siete divertiti? Nessuno poteva non divertirsi, anche se 8-0 per noi sarebbe stato meglio (ride, ndr). Su Giove e Marte poteva succedere, ma contro il Real Madrid in genere non succede“.

FOTO: Twitter Manchester City