Guardiola saluta il City: “Nulla è eterno, se lo fosse, sarei ancora qui. Grazie per avermi dato fiducia, vi amo tutti”

22/05/2026 | 13:08:07

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato ai canali ufficiali del club in occasione dell’annuncio delle sue dimissioni al termine della stagione. Queste le sue parole:

“Quando sono arrivato, la mia prima intervista è stata con Noel Gallagher. Sono uscito pensando: ‘Ok… Noel è qui? Sarà divertente’. E che bei momenti abbiamo trascorso insieme. Non chiedetemi i motivi della mia partenza. Non c’è un motivo preciso, ma in fondo so che è arrivato il mio momento. Nulla è eterno, se lo fosse, sarei ancora qui. Eterni saranno invece i sentimenti, le persone, i ricordi, l’amore che provo per il mio Manchester City. Questa è una città costruita sul lavoro. Sulla fatica. Lo si vede nel colore dei mattoni. Nelle persone che timbravano il cartellino presto e si fermavano fino a tardi. Le fabbriche. I Pankhurst. I sindacati. La musica. Semplicemente la Rivoluzione Industriale e come ha cambiato il mondo. E credo di averlo capito, e lo hanno capito anche i miei team. Abbiamo lavorato. Abbiamo sofferto. Abbiamo lottato. E abbiamo fatto le cose a modo nostro. A modo nostro. Il duro lavoro assume molte forme. Le trasferte a Bournemouth, quando abbiamo perso la Premier League. Ricordate l’attacco al Manchester Arena attack, quando questa città ha mostrato al mondo che cosa significhi davvero la forza? Non rabbia. Non paura. Solo amore. Comunità. Unione. Una città unita. Ricordate quando ho perso mia madre durante il COVID e ho sentito questo club aiutarmi a superarlo. I tifosi, lo staff, la gente di Manchester: mi avete dato forza quando ne avevo più bisogno. Cris, i miei figli, tutta la mia famiglia, voi c’eravate come sempre. I giocatori non dimenticano — ogni singolo istante, ogni momento, io, il mio staff, questo club, tutto. Quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto per voi. E voi siete stati semplicemente eccezionali. Non lo sapete ancora, ma state lasciando un’eredità. Quindi, mentre il mio tempo volge al termine, siate felici. Gli Oasis sono tornati di nuovo. Signore e signori, grazie per avermi dato fiducia. Grazie per avermi spinto. Grazie per avermi amato. Tony Walsh ha detto nella sua poesia indimenticabile: this is the place. Mi dispiace, Tony: questo è il mio posto. Noel… avevo ragione. È stato così divertente. Vi amo tutti”.

Foto: sito Manchester City