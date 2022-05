Guardiola saluta Fernandinho: “Sono grato per aver potuto lavorare con lui. Un ragazzo che ha sempre messo il club prima delle sue ambizioni personali”

Fernandinho domani sarà all’atto finale con il Manchester City.

Il mediano brasiliano tornerà in Brasile dopo la fine dell’esperienza con i citiziens.

Guardiola in conferenza stampa ha voluto salutare il centrocampista: “Sono grato di aver potuto lavorare con un giocatore come Fernandinho. Abbiamo vissuto molte esperienze insieme, sia belle che cattive. Si tratta di un ragazzo generoso, che ha sempre messo il club e la squadra prima delle sue ambizioni personali. Per questo sono grato di averlo incontrato nel corso della mia carriera. Gli auguro tutto il meglio per il suo futuro negli ultimi anni di carriera in Brasile e non solo. Sono sicuro che ci incontreremo presto”.

Foto: Twitter City