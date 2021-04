Guardiola rompe il tabù semifinale con il City: eguagliato il record di Mourinho

Pep Guardiola ha tirato un sospiro di sollievo al fischio finale della gara con il Borussia Dortmund. Il tecnico catalano ha finalmente riportato il Manchester City in semifinale di Champions League, dopo 5 anni.

L’unica volta che i citiziens avevano scollinato oltre i quarti di finale, infatti, è stato nel 2015-16, con Pellegrini in panchina, che si fermò poi in semifinale contro i futuri campioni del Real Madrid (1-0 e 0-0). Ai quarti, il City aveva eliminato il PSG, prossimo avversario.

Altre storie, quindi, con l’arrivo poi di Guardiola proprio l’anno successivo e con eliminazioni sempre clamorose. Il primo anno (2016-17) fu il Monaco del terribile Mbappé ad eliminarlo ai quarti, nel 2017-18, Guardiola fu eliminato sempre ai quarti dal Liverpool, che si impose con un secco 3-0 all’andata e per 2-1 al ritorno, nel 2018-19, il City fu sorpreso dal Tottenham di Pochettino, che poi andò in finale. Infine, nel 2019-20, fu il Lione che dopo aver eliminato la Juve sorprese anche il City ai quarti di finale.

La storia è finalmente cambiata per Pep, che centra dopo 5 anni (nel 2015-16 arrivò in semifinale con il Bayern Monaco), la semifinale. Eguagliato il record del nemico-rivale, Josè Mourinho, con 8 semifinali di Champions in carriera.

Guardiola di fronte si troverà ancora Mbappé, che nel 2017 lo eliminò con il Monaco ai quarti. In palio stavolta, la finale di Champions, da giocare, probabilmente, da favorito.

Foto: Twitter Manchester City