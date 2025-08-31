Guardiola: “Rodri è un giocatore fondamentale. Scelta fatta su Trafford”

31/08/2025 | 15:20:35

A margine della sfida tra Brighton e Manchester City, il tecnico dei Citizens Pep Guardiola ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport UK: “Il recupero di Rodri? È una cosa importante. Sappiamo quanto sia un giocatore fondamentale. Si è allenato molto bene nelle ultime settimane, ha giocato qualche minuto contro il Tottenham, quindi forse non per 90 minuti, ma parte titolare. Non serve essere un allenatore per capire quanto sia importante. È stato nominato miglior giocatore al mondo la scorsa stagione prima dell’infortunio in casa contro l’Arsenal, quindi per questo è vitale. Tutti lo sanno”. Sulla scelta di Trafford tra i pali: “Per questa partita ho deciso di puntare su James, poi domani si chiude per la pausa delle nazionali e la finestra di mercato, e dopo vedremo cosa succede. La stagione è molto lunga, e i portieri giocano sempre tante partite durante l’anno. Tutti vogliono una pacca sulla spalla. Ma a volte se dai una pacca a uno, l’altro la vede e diventa geloso, quindi è meglio farlo con tutti insieme o non farlo affatto”.

Foto: X Guardiola