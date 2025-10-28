Guardiola: “Rodri? Sta migliorando, vedremo come si evolverà la situazione in settimana”

28/10/2025 | 14:30:14

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Carabao Cup contro lo Swansea. Queste le sue parole:

“Haaland? Erling, non l’ho visto oggi, ma è stato un colpo e, giorno dopo giorno, sta meglio. Ora ci alleneremo questo pomeriggio e sapremo esattamente come si sente. Rodri? Non è ancora pronto. Sta migliorando, si sta allenando con noi parzialmente, ma ovviamente, dopo quello che gli è successo due volte con i suoi infortuni muscolari, vedremo come si evolverà la situazione questa settimana, direi”.

Foto: X Guardiola