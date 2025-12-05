Guardiola: “Rodri? Sta migliorando, tra qualche settimana sarà pronto”

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sunderland. Queste le sue parole:

“Il Sunderland? Posso solo dire, dal mio umile punto di vista, che meritano di essere lì. Quando sei appena promosso e giochi tre, quattro, cinque partite, ok, può esserci slancio, succede. Ma arrivare a 14 partite in Premier League, con un inizio in cui tutti soffrono in quelle gare, e trovarsi in quella posizione, lo meritano. Se mi chiedi cosa fanno, ci sono quattro, cinque o sei aspetti che fanno costantemente, tutti fatti bene, altrimenti non sarebbero dove sono in questa lega, è impossibile. Quindi per noi è una bella sfida. Rodri? Sta migliorando. Non so quanto ci vorrà; tra qualche settimana sarà pronto. Chiedimelo a Madrid”.

Foto: X Guardiola