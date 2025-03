Guardiola: “Rodri potrebbe farcela a tornare in campo entro fine stagione. Per il Mondiale per Club lo avremo”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in merito alle condizioni di Rodri.

Queste le sue parole: “Facciamo un passo alla volta. Non dobbiamo prendere decisioni stupide… però sembra in forma. Non direi che è vicino a tornare, ma oggi ha toccato la palla, era nello spogliatoio per salutare i compagni, è sicuro e più felice di qualche settimana fa. Non me l’aspettavo, ma potrebbe aiutarci in Premier League prima della fine della stagione. Certamente lo avremo per il Mondiale per Club”, ha annunciato alla stampa l’allenatore degli Skyblues.