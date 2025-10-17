Guardiola: “Rodri? Non so dire quando tornerà. Haaland? Sta vivendo il suo miglior momento”

17/10/2025 | 22:51:24

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Everton, partendo da una domanda su Rodri, alla quale ha risposto: “Non so dire quanto tornerà”.

Di fronte ritroverà Jack Grealish, in prestito all’Everton, e in merito Guardiola spiega: “Il suo impatto all’Everton è stato enorme, è tornato a fare sul serio. Se ci siamo sentiti? No, dopo la sua partenza non ci siamo sentiti”.

Parlando di Erling Haaland: “Sta vivendo il suo miglior momento di forma che io ricordi. Il suo livello di prestazioni è eccezionale. Ma non è possibile mantenere sempre questo livello. Quando starà per calare, noi saremo lì. Dobbiamo solo aiutarlo a mantenere il suo livello”.

Foto: sito Manchester City