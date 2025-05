Guardiola: “Rodri migliora. Aspetto l’ok dei medici per farlo giocare”

01/05/2025 | 14:10:20

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Wolverhampton.

Queste le sue parole: “Cosa preferirei fra arrivare terzo e vincere l’FA Cup? Battere i Wolves. No, il fatto che siano già salvi non ci aiuterà. Sono abbastanza sicuro che i giocatori dei Wolves preferiscano venire qui in questo stadio già in una situazione di sicurezza. Un mese fa erano in una situazione difficile. Io lo preferirei”.

L’allenatore catalano parla poi del rientro di Rodri dall’infortunio: “Siamo davvero contenti che Erling sia tornato e che Rodri abbia ripreso ad allenarsi. Non appena il medico dirà che Rodri può iniziare a giocare, inizierà a giocare, ma prima me lo devono dire i medici. È stato un infortunio difficile. Rodri si allena ogni giorno di più, ma dobbiamo aspettare che non faccia un passo indietro e si infortuni di nuovo, quindi dobbiamo stare attenti. Ad ogni sessione di allenamento si sente meglio e quando il medico dirà che Rodri è stabile e può iniziare a giocare, allora tornerà. Se giocherà di nuovo in questa stagione? Non lo so. Me lo dirà il medico. Non sono un medico”.

