Guardiola rivoluziona il City: 10 cambi per sfidare l’Al Ain, ma niente Rodri e Stones

22/06/2025 | 14:25:07

Pep Guardiola cambia tutto. Dopo il 2-0 contro il Wydad all’esordio nel Mondiale per Club, il tecnico del Manchester City ha annunciato che contro l’Al Ain (stanotte ore 3 italiane, Mercedes-Benz Stadium di Atlanta) schiererà dieci volti nuovi rispetto alla gara d’esordio: “Solo uno dei titolari contro il Wydad sarà in campo – ha detto –. Cambierò tutto per dare spazio a chi ha bisogno di minuti”. Nessuna chance però per Rodri e Stones, ancora a corto di condizione. Il centrocampista spagnolo è rientrato solo da pochi giorni dopo l’infortunio al ginocchio accusato contro l’Arsenal lo scorso settembre: “Rodri sta meglio – ha spiegato Guardiola – ma è fermo da quasi nove mesi. È stato fuori a lungo, può fare 20-30 minuti, non di più. Lui vuole aiutare, ma dobbiamo proteggere il suo ginocchio. Il momento per vederlo titolare arriverà, ma non ancora”. Anche John Stones non è ancora pronto per partire dal 1’, nonostante il rientro graduale dopo una lunga stagione tormentata dagli infortuni. Per entrambi l’obiettivo è tornare al top senza affrettare i tempi.

Foto: twitter uff city