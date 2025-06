Guardiola risponde a Klopp: “Capisco le sue critiche al Mondiale per Club, ma noi siamo fieri di esserci”

30/06/2025 | 10:44:17

Durante la conferenza stampa alla vigilia degli ottavi di finale del Mondiale per club contro l’Al-Hilal, in programma nella notte tra lunedì e martedì (ore 3 italiane), il tecnico del Manchester City ha ammesso: «Capisco Klopp. Abbiamo spesso combattuto insieme per un calendario più umano», ha detto riferendosi al suo ex collega oggi dirigente Red Bull, che nei giorni scorsi aveva definito il torneo «la peggiore idea mai realizzata nel calcio». Guardiola non ha nascosto le difficoltà legate al calendario intenso:

«Mi piacerebbe avere due mesi per preparare la prossima stagione? Sì. Ma la realtà è questa», ha commentato in tono rassegnato. Nonostante le preoccupazioni, il tecnico catalano ha rivendicato l’orgoglio di partecipare al nuovo format della competizione:

«Tante squadre si lamentano, ma se fossero qui sarebbero felici. Per noi è un onore esserci e vogliamo arrivare fino in fondo». Infine, uno sguardo al futuro:

«Non so come staremo a novembre, dicembre o gennaio. Forse sarà un disastro, forse saremo esausti. È la prima volta che succede e dobbiamo vedere cosa comporterà».

Foto: guardiola twitter