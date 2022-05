Guardiola risponde a Evra: “Forse parla così di me perché vuole tornare al Manchester United”

Pep Guardiola quest’oggi ha avuto modo di rispondere a Patrice Evra che, dopo l’eliminazione del Manchester City contro il Real Madrid, tacciò il tecnico dei Citizens di non volere calciatori di personalità: “Forse ha ragione o forse sta dicendo queste cose per tornare al Manchester United. Ho avuto giocatori fantastici nel mio passato al Barcellona, ​​​​Bayern Monaco e Manchester City. Potrei fare una lista in termini di personalità. La maggior parte di loro ha vinto Mondiali, Europei, campionati. Patrice, se fossi qui ti mostrerei la personalità e il carattere dei miei giocatori“.

Foto: Twitter Manchester City