Guardiola: “Rispetto alle altre squadre di Premier abbiamo fatto dei passi indietro. Akanji sabato sarà operato”

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Manchester City Pep Guardiola, in vista della sfida contro il Newcastle.

“Tutte le squadre della Premier League hanno fatto un passo avanti, noi ne abbiamo fatti alcuni indietro…ma ho fiducia. La nostra fisicità non è come quella delle altre squadre, pecchiamo da questo punto di vista. Ci siamo ripresi e andiamo avanti. Le prossime ore e il giorno dopo sono difficili, ma devono essere migliori”.

Su Manuel Akanji, colpito da un grave infortunio: “Sabato si sottoporrà a un intervento chirurgico e starà fuori per 8-10 settimane. È un infortunio all’adduttore. Gli auguro una pronta guarigione perché l’impegno che ha messo in questa stagione è stato incredibile, lui e Nathan (Aké, ndr) hanno giocato in posizioni difficili. C’è stata una carenza di giocatori in quella posizione e il suo corpo ha detto basta”.

Riguardo invece alla forma di Jack Grealish, che è stato costretto a uscire durante la partita casalinga contro il Real: “Non è grave come quello di Akanji. Non so se sarà pronto domani, non credo lo sarà, ma lo valuteremo nelle prossime ore”.

Infine una chiosa su Nico Gonzalez, acquistato dal Porto per 60 milioni e subito infortunato all’esordio con la maglia del City: “Ha avuto un inizio difficile? Non è un inizio difficile, era infortunato. Un inizio difficile è se gioca male, ma questo non è il caso. È arrivato con un po’ di dolore, soprattutto contro il Madrid non era al 100%, ma giorno dopo giorno sta migliorando. Come ho detto prima, con Jack valuteremo nelle prossime ore”.

Foto: X Guardiola