Guardiola: “Rinnovo di contratto? Non ho tempo. Non riesco a immaginarmi in un posto migliore”

Pep Guardiola, nella conferenza stampa pre-Leeds, ha dribblato le domande sul suo futuro, legato ancora con un anno ai citizens: “Onestamente sono così preoccupato per le ultime tre settimane di stagione che non ho tempo. Ho la sensazione che un anno sia lungo. Sono sei stagioni insieme, così tanti anni. Mi sto godendo questa parte della stagione e ho tempo. Non riesco a immaginarmi un posto migliore, ma non si tratta solo di me, ma di altre situazioni. Prenderemo la decisione che prenderemo”.

FOTO: Twitter City