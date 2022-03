Guardiola raggiante dopo il derby: “Nella ripresa livelli di gioco tra i più alti di questi anni”

Il pomeriggio calcistico di oggi prevedeva il derby di Manchester, poi stravinto dal City di Pep Guardiola per 4-1. I citizens hanno annichilito lo United sotto tutti i punti di vista e il tecnico spagnolo è entusiasta per la prestazione dei suoi calciatori: “Abbiamo giocato una grande partita, soprattutto nel secondo tempo. Nel secondo tempo loro avevano meno energie. Non è stata però una partita facile. Loro erano senza Cristiano Ronaldo ma hanno potuto giocare più aggressivi, infatti nel primo tempo abbiamo avuto più occasioni originate da contropiedi più che dal possesso palla. Avevamo difficoltà a portare palla nella trequarti offensiva. Poi nel secondo tempo Bernardo Silva è stato più coinvolto, Mahrez pure e grazie al lavoro di movimento fatto da tutti gli altri siamo stati molto pericolosi. Penso che il secondo tempo giocato oggi rappresenti uno dei più alti livelli di gioco toccati in questi anni“.

Foto: Twitter Manchester City