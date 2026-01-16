Guardiola: “Qui al City sono pazienti, in altri club dopo la scorsa stagione sarei stato esonerato”

16/01/2026 | 17:07:02

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby con il Manchester United. Queste le sue parole:

“Se non vinci, vieni esonerato. Abbiamo vinto molto, ecco perché sono ancora qui. Qui sono pazienti, ma non ci sono altri segreti. In altri club, dopo la scorsa stagione sarei stato esonerato. Sono stati pazienti anche per quello che avevamo fatto in passato. Abbiamo avuto due o tre mesi negativi e il resto è andato bene, ma forse in altri club non sarei qui. Tutto il resto che abbiamo fatto è straordinario, ecco perché sono ancora qui”.

Foto: X Guardiola