Guardiola contro Putin: “Manda uomini ad uccidersi, vicenda assurda”

Non è stata una partita semplice quella giocata ieri dai due calciatori ucraini Vitaly Mykolenko e Oleksandr Zinchenko (già salito agli onori delle cronache per i messaggi contro Vladimir Putin), che si sono sfidati nella gara fra Everton e Manchester City in un clima di profonda preoccupazione per la situazione del proprio paese, che soffre sotto i colpi di artiglieria dovuti all’invasione russa. Lo stadio ha mostrato il proprio supporto ad entrambi, tributando un lungo applauso ed esponendo bandiere ucraine, in un gesto apprezzato anche dall’allenatore dei Citizens Pep Guardiola.

Queste le parole del tecnico: “Parlo a nome del Manchester City, ringrazio per il bellissimo gesto nei confronti dei due giocatori. Tutto il mondo è preoccupato per quanto sta accadendo e sono sicuro che anche il Regno Unito abbia mostrato quanto sia assurda questa situazione. C’è qualcuno che da casa manda degli innocenti che non si odiano a vicenda per uccidersi in Ucraina, una persona sola ha deciso così. Speriamo che tutto si risolva presto”.

Foto: Twitter Manchester City