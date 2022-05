Guardiola punge Evra: “Non abbiamo personalità? Lo United non l’aveva quando vincemmo la finale di Champions”

In occasione della vigilia della sfida contro il West Ham, ha parlato in conferenza stampa Guardiola che è tornato a parlare di Evra che ha accusato il City di non avere personalità : “Non avremmo personalità perché abbiamo subito due goal in un minuto dopo aver sprecato molte occasioni per segnare? Mi dispiace ma non sono proprio d’accordo. Il carattere e la personalità della sconfitta di Madrid sono gli stessi che abbiamo avuto negli ultimi anni. Ex giocatori come Evra, Berbatov e Seedorf non erano lì” Il tecnico degli inglesi prosegue aggiungendo: “Ho giocato contro di loro e inoltre non ho visto tutta questa personalità quando abbiamo distrutto lo United nella finale di Champions League…”

Foto: Twitter Ufficiale Manchester City