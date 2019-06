Guardiola: “Nella prossima stagione partiremo da zero e vedremo cosa accadrà. Su Valverde e Klopp…”

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell’incontro di basket tra Baxi Manresa e Real Madrid. Questo il contenuto delle sue dichiarazioni, riportate da Mundo Deportivo: “Valverde? A me sembra un grande allenatore, ha fatto un lavoro molto buono. Ha perso la Champions ma tutti la perdiamo, è una competizione che una sola squadra vince. Klopp? Abbiamo una sana rivalità. In Premier League ci sono cinque squadre molto forti. Per quanto riguarda la prossima stagione, partiremo da zero e vedremo cosa accadrà”.

Foto: twitter ufficiale Manchester City