Guardiola: “Premier? Ci crediamo. Rinnovo Foden? E’ vicino”

09/05/2026 | 22:58:09

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato alla BBC dopo la vittoria contro il Brentford.

Queste le sue parole: “Rinnovo di Foden? È un ragazzo che dice ‘vai, ama quel che fai e recupera ogni tre giorni’, e lo ha dimostrato più volte. Gli ho detto di tornare semplicemente a essere se stesso, senza fronzoli. Di non fingere di essere diverso o speciale, e vedrà che arriverà. Gli ho detto: ‘Dipende da te, io posso aiutarti e così molte altre persone’.”

Guardiola ha poi insistito sul concetto di identità e libertà in campo: “Gli ho detto: ‘Allora Phil, chi sei come giocatore? Qual è la tua qualità principale? È girarti e ripartire. Girarti e ripartire, attaccare l’area e non perdere mai questa capacità. Non importa se sei in forma o meno. Quindi non sei un giocatore che controlla la partita. La tua qualità è essere una macchina che attacca la palla con l’istinto di fare assist e gol.”

Il tecnico catalano ha quindi ribadito la fiducia nel suo talento, sottolineando come il problema non sia fisico ma mentale e di espressione: “Si tratta solo di ritrovare quello spirito, quel piacere di essere un calciatore… tornare alla gioia di quando eri un bambino. E quando succederà, esploderà di nuovo, tornerà ai suoi livelli migliori. Non è un giocatore finito, è ancora giovane, ha energia, passione e amore per il calcio. E nel momento in cui lo farà, tornerà. Ne sono abbastanza sicuro.”

Foto: X City